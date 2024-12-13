Путин назначил двух судей в Рязани
Судьей Железнодорожного районного суда Рязани назначен Александр Логинов, судьей Октябрьского районного суда Рязани Елена Титова.
Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Рязани. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба облсуда на своей странице во «ВКонтакте».
Указом президента России судьей Железнодорожного районного суда Рязани назначен Александр Логинов, судьей Октябрьского районного суда Рязани — Елена Титова.
Фото: группа Рязанского областного суда во «ВКонтакте»