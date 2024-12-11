В России снова подорожали овощи

Наибольший рост цен в ноябре зафиксировали на огурцы, они подорожали на 42,6%. Цены на помидоры выросли на 22,8%, лук репчатый подорожал на 19,0%, картофель — на 17,6%

В России за ноябрь подорожали овощи. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 11 декабря, со ссылкой на данные Росстата.

Как указано в публикации, наибольший рост цен в ноябре зафиксировали на огурцы, они подорожали на 42,6%. Цены на помидоры выросли на 22,8%, лук репчатый подорожал на 19,0%, картофель — на 17,6%, капуста белокочанная — на 16,1%, свекла столовая — на 10,4%, морковь — на 5,7%.