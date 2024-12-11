Павел Малков: общественный транспорт обновляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Павел Малков заявил, что в регионе системно работают по теме развития общественного транспорта, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время прямой линии с жителями региона он прокомментировал вопросы, касающиеся обновления подвижного состава и графика работы общественного транспорта города Рязани.

Губернатор Павел Малков заявил, что в регионе системно работают по теме развития общественного транспорта, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время прямой линии с жителями региона он прокомментировал вопросы, касающиеся обновления подвижного состава и графика работы общественного транспорта города Рязани.

Павел Малков отметил, что автопарк автобусов и троллейбусов обновляется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках региональных программ.

«Мы системно занимаемся развитием общественного транспорта. За три года приобрели 92 автобуса большого класса, они соответствуют всем современным стандартам, работают на газомоторном топливе, оформлены в едином дизайне. Полностью отказались от рекламы.

Сейчас средний возраст муниципального транспорта составляет три года. Приобрели 25 троллейбусов, еще более 20 троллейбусов получили от Санкт-Петербурга. Они уже работают на линиях. Пришло еще пять новых троллейбусов. Мы их запустим в ближайшее время. Транспорт продолжим обновлять. Надо купить еще 50 новых троллейбусов. И мы будем это делать», — сказал губернатор.

Как заявил Павел Малков, решается вопрос с подготовкой кадров для работы на общественном транспорте, а также с обновлением троллейбусной контактной сети, которая серьезно изношена.

«Мы этим занимаемся. Есть планы по продлению некоторых маршрутов. По транспорту многое нужно сделать. Двигаемся вперед. Есть четкие планы по развитию общественного транспорта на несколько ближайших лет. Видим источники финансирования: часть средств закладываем у себя в бюджете, часть надеемся получить благодаря национальному проекту из федерального бюджета» , — заявил он.

Губернатор также рассказал о планах по обновлению железнодорожных пассажирских составов. В частности, работу по обновлению экспрессов до Москвы уже провели. По другим электропоездам провели аудит, специальная комиссия обследовала более 20 поездов, которые сейчас приводятся в порядок.

В 2025 году в Рязанской области поменяют пять электропоездов. Павел Малков напомнил, что недавно регион заключил соглашение с ОАО «РЖД», также предусматривающее обновление подвижного состава.