Дмитрий Саблин получил «Золотую Звезду» Героя России из рук главы государства

Как сообщает сайт ER.ru, в регионах по инициативе партии прошли церемонии гашения почтовых марок, открылись новые Парты Героя, состоялись уроки мужества.
«Партийный проект „Единой России“ „
В День Героев Отечества по инициативе «Единой России» в обращение
Марки также погасили и на малой родине бойцов — в Санкт-Петербурге, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Курске, Махачкале, Пскове, Саратове, Ставрополе, Сыктывкаре и Уфе.
Помимо этого, участники СВО, входящие в ряды «Единой России», получили награды. В том числе,
Уроки мужества и «Разговоры о важном» в регионах провели бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от «Единой России».
«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и сёла Донбасса, — они все наши Герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене Победы», — подчеркнул Якушев.
Участникам СВО «Единая Россия» уделяет особое внимание и в ходе избирательной кампании. Более 300 бойцов стали депутатами: партия организовала для них обучение в Высшей партийной школе и обеспечила сопровождение в ходе кампании. Депутаты — бойцы СВО вошли в число участников предстоящего Съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.