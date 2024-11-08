В Рязани задержали сутенера и четырех проституток
По предварительной информации, мужчина координировал незаконный бизнес более пяти лет.
В Рязани за улице Есенина задержали 48-летнего сутенера. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
По предварительной информации, мужчина координировал незаконный бизнес более пяти лет. Встречи девушек легкого поведения с клиентами преимущественно проходили в различных саунах Рязани.
Полицейские на улице Есенина задержали двух девушек, которые предоставляли сексуальные услуги посетителям, а также водителя автомобиля, доставлявшего их «на работу».
После этого оперативники разыскали еще двух участниц интимного бизнеса.
Возбуждено уголовное дело.