В Рязани задержали сутенера и четырех проституток

По предварительной информации, мужчина координировал незаконный бизнес более пяти лет.

В Рязани за улице Есенина задержали 48-летнего сутенера. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина координировал незаконный бизнес более пяти лет. Встречи девушек легкого поведения с клиентами преимущественно проходили в различных саунах Рязани.

Полицейские на улице Есенина задержали двух девушек, которые предоставляли сексуальные услуги посетителям, а также водителя автомобиля, доставлявшего их «на работу».

После этого оперативники разыскали еще двух участниц интимного бизнеса.

Возбуждено уголовное дело.