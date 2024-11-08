США отменили часть санкций против России

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами разрешило проводить сделки в энергетической сфере с рядом российских банков.

США отменили часть санкций против России. Об этом пишет «МК».

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами разрешило проводить сделки в энергетической сфере с рядом российских банков, включая «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанк, а также с Национальным клиринговым центром и Банком России.

Под санкции также не попадают дочерние компании этих учреждений и подконтрольные структуры с долей более 50%.

По информации представителей властей, послабления касаются операций, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа, а также угля, древесины, урана и возобновляемых источников энергии.

Ограничения будут сняты временно, до 30 апреля, после чего санкции могут быть вновь введены или усилены.

По данным экспертов, США стремятся обеспечить бесперебойное снабжение энергоресурсами в зимний период, когда спрос на них традиционно увеличивается.