Президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов предложил фанатам помочь клубу материально

Такое заявление он сделал в ответ на критику болельщиков.

Президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов предложил фанатам помочь клубу материально. Свое предложение он написал в комментариях под постом паблика команды «Вконтакте».

В комментариях болельщики не согласились с тем, что итоги сезона клуб считает в целом успешными, они предложили Малахову подать в отставку. Его также попросили назвать хотя бы одного футболиста, который бы добился успехов.

В ответ на это Малахов предложил фанатам обсудить претензии лично и поинтересовался, не готовы ли болельщики направлять миллионы рублей на развитие клуба.

Фото: паблик «ФК Рязань»