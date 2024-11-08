IKEA окончательно ушла из России

Отмечается, что шведская Ingka Group продала свой последний актив.

IKEA окончательно ушла из России. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что шведская Ingka Group продала свой последний актив. Инновационный склад в подмосковном Есипове, который обслуживал все магазины ретейлера.

Покупатель — бизнесмен Роберт Узилов, владелец нескольких складских комплексов в Москве и области. Его представители подтвердили покупку склада.

По данным канала, сумма сделки — 12-13 млрд рублей.