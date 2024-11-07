Завод по производству телевизоров Philips, Sony, Sharp в Ленобласти остановил работу

Завод китайской компании TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров известных брендов из-за санкционного давления со стороны США и ЕС.

Завод по производству телевизоров Philips, Sony, Sharp в Ленобласти остановил работу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, завод китайской компании TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров известных брендов из-за санкционного давления со стороны США и ЕС.