В четверг в Рязанской области потеплеет до +6 градусов

Ночью местами пройдут небольшие осадки. Местами возможна гололедица.

В четверг в Рязанской области потеплеет до +6 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 7 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки. Местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3,+2 градусов, днем поднимется до +1, +6 градусов.