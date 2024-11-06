В четверг в Рязанской области потеплеет до +6 градусов
Ночью местами пройдут небольшие осадки. Местами возможна гололедица.
В четверг в Рязанской области потеплеет до +6 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 7 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки. Местами возможна гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -3,+2 градусов, днем поднимется до +1, +6 градусов.