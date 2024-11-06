Для Рязанской области разработали «Единый регистр населения»

Согласно проекту постановления, регистр станет источником актуальных сведений о населении Рязанской области. Предполагается, что ЕРН поможет в оказании госуслуг рязанцам.

Для Рязанской области разработали «Единый регистр населения». Информацию опубликовали в проекте постановления министерства цифрового развития региона на сайте рязанского правительства.

Согласно проекту постановления, регистр станет источником актуальных сведений о населении Рязанской области. Предполагается, что ЕРН поможет в оказании госуслуг рязанцам.

Отмечается, что у физических и юрлиц не будет доступа к сведениям, ручной ввод данных и их изменение не допускается. Персональные данные в ЕРН — информация ограниченного доступа. Система будет располагаться в защищенной информационно-коммуникационной сети правительства региона.