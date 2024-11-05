В выходные в Центральную Россию «вернется» осень

Синоптик рассказал, что в ближайшие выходные в центральных регионах существенно потеплеет, а после снегопадов вернется осень.

В выходные в Центральную Россию «вернется» осень. Об этом во вторник, 5 ноября, RT рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшие выходные в центральных регионах существенно потеплеет, а после снегопадов вернется осень.

Шувалов подчеркнул, что пик потепления наступит в субботу и воскресенье. В регионах потеплеет до +7, +9 градусов.