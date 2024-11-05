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В Минобороны сообщили, что приоритетной целью вторжения ВСУ под Курск был захват АЭС
Отмечается, что украинцы надеялись, что выбросы с АЭС распространятся по территории РФ.

В Минобороны сообщили, что приоритетной целью вторжения ВСУ под Курск был захват АЭС. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват атомной электростанции. Кирилл отметил, что украинцы рассчитывали, что ветер разнесет выбросы над территорией РФ за 12 часов.

«Они планировали, что радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация. В их докладе было написано, что зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации. Они считали, что на территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», — рассказал Кириллов.

Он отметил, что ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию.

«С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС», — заключил военный.