В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки

ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства ракет, объекты энергетики, обеспечивающие ВСУ.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается в сводке ведомства.

ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства ракет, объекты энергетики, обеспечивающие ВСУ.

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