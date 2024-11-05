В Михайлове задержали пару наркозакладчиков

Они оставляли закладки в Михайловском, Ряжском и Кораблинском районах, а также в Коломенском районе Московской области.

В Михайлове задержали пару наркозакладчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники нашли в автомобиле 33-летнего мужчины и его 18-летней сожительницы свертки с синтетическими наркотиками. При досмотре автомобиля сотрудники обнаружили вторую часть партии.

В общей сложности, пара перевозила 51 г синтетических наркотиков двух видов.

По имеющейся информации, мужчина и девушка проживали в Рязани на съемной квартире. Пара употребляла наркотики и решила заработать на них, устроившись в нелегальный интернет-магазин. Из тайников они получали оптовые партии «синтетики» и по частям доставляли клиентам. Они оставляли закладки в Михайловском, Ряжском и Кораблинском районах, а также в Коломенском районе Московской области.

Возбуждено уголовное дело.