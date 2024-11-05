Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности аренды жилья

Рязанская область в рейтинге заняла 26 место. Согласно исследованию, доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда жилья в регионе составляет 51,1 процента. Их доход, по данным РИА Новости, в среднем составляет 82,4 тысячи рублей.

Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности аренды жилья. Исследование провело РИА Новости .

В рейтинге оценивали доступность аренды жилья для семей с двумя детьми. В 2024 году почти половина из них может снять типовую двухкомнатную квартиру. Лидерами по доступности аренды стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область.

Рязанская область в рейтинге заняла 26 место. Согласно исследованию, доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда жилья в регионе составляет 51,1 процента. Их доход, по данным РИА Новости, в среднем составляет 82,4 тысячи рублей.

Рейтинг замкнули Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.