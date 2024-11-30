SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

Жители слышали два-три громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо. Также о них сообщили и жители Дагомыса (между ними около 13 км).

Жители сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе Лазаревском районе Сочи. Об этом они рассказали в субботу, 30 ноября, SHOT.

Как указано в посте, жители слышали два-три громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо. Также о них сообщили и жители Дагомыса (между ними около 13 км).

«Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв», — заключили в посте.