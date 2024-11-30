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Путин ужесточил наказание за утечки персональных данных
Закон подписан в субботу, 30 ноября.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Как указано в публикации, за незаконное распространение от тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от десяти до 100 тысяч их идентификаторов штрафы составят:

  • для граждан — в размере от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
  • для юрлиц — от трех до пяти миллионов рублей.

Уточняется, что за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более миллиона идентификаторов) штрафы увеличили:

  • для граждан — до 400 тысяч;
  • для должностных лиц — до 600 тысяч;
  • для юрлиц — до 15 миллионов рублей.

Согласно данным агентства, в случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юрлиц — от одного до трех процентов совокупного размера суммы выручки компании за календарный год.

Помимо этого, предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее одного процента годовой выручки. Для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей.

Отмечается, что вырастут штрафы за незаконную обработку данных. При повторном нарушении будут следующие взыскания:

  • для граждан — до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — до 200 тысяч;
  • для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации вводят штрафы до двух миллионов рублей.