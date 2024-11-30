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В Дашково-Песочне открылась ярмарка выходного дня
Открытие прошло в субботу, 30 ноября, в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня. Ярмарка стала четвертой благоустроенной точкой в Рязани, где созданы условия для всех участников торговли.

В субботу, 30 ноября, в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня около ТЦ «Европа» открылась новая ярмарочная площадка. Она стала четвертой благоустроенной точкой в Рязани, где созданы условия для всех участников торговли. Об этом сообщила пресс-служба АРБ.

Проект благоустройства реализован Агентством развития бизнеса Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова.

Предприниматели и местные жители оценили изменения. На обновленной площадке появился асфальт, освещение, скамейки для отдыха. Также там планируют озеленить территорию. Рядом с торговыми местами оборудовали парковку для удобства разгрузки товара. На территории смогут одновременно разместиться около 60 участников торговли.

«На площадке не будет перекупщиков: Агентство развития бизнеса, используя прозрачные критерии отбора продавцов, допускает к торговле только производителей или фермеров», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Гостей ярмарки встречали праздничным концертом, торговцам и покупателям раздали бесплатные угощения, а также угостили чаем. Благоустройство площадки и широкий ассортимент фермерской продукции оценил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Он пообщался с предпринимателями, местными жителями и сделал покупки.

Ранее ярмарки выходного дня были открыты возле ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево, у ЦНТИ в Московском районе и около здания Муниципального культурного центра. Так, почти во всех микрорайонах Рязани есть ярмарочные площадки, где жители могут купить продукцию местных производителей, а предприниматели представить товар в комфортных точках продажи без оплаты за аренду.

Напомним, Агентство развития бизнеса Рязанской области оказывает государственную поддержку предпринимателям региона, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: пресс-служба АРБ