В России предложили продавать алкоголь в специально отведенных местах

Авторы инициативы указывают, что сейчас продажа алкоголя разрешена почти в любых торговых точках, где продают еду. В действительности спиртные напитки можно найти почти в каждом продуктовом магазине, и обойти их просто невозможно.

В России предложили продавать алкоголь в специально отведенных местах, куда можно попасть только после 18 лет. Материал опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующий документ внесли в Госдуму. Он предлагает установить, что в городских населенных пунктах продажа алкогольной продукции может осуществляться исключительно в специально отведенных для этого местах в стационарных торговых объектах. Отмечается, что такие зоны должны быть изолированы от размещения и продажи других видов товаров.

Авторы инициативы указывают, что сейчас продажа алкоголя разрешена почти в любых торговых точках, где продают еду. В действительности спиртные напитки можно найти почти в каждом продуктовом магазине, и обойти их просто невозможно.