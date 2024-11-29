В Кремле призвали устранять первопричины конфликта на Украине

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблемы первопричин. Здесь все глубже, чем направление миссии миротворцев», — сказал Дмитрий Песков.

В Кремле призвали устранять первопричины конфликта на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблемы первопричин. Здесь все глубже, чем направление миссии миротворцев», — сказал представитель Кремля.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый «миротворческий контингент» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.