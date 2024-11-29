На трассе в Рязанской области произошло ДТП, пострадали три человека

Авария произошла 28 ноября, примерно в 18:50, в селе Морозовы Борки Сапожковского района.

На трассе в Рязанской области произошло ДТП, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 28 ноября, примерно в 18:50, в селе Морозовы Борки Сапожковского района. 67-летний житель Москвы за рулем KIA Rio не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

Пассажиры легковушки в возрасте 66-и, 53-х и 16-и лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.