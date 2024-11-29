Mash: Ефремов не выйдет по УДО в 2024 году

По данным портала, условно-досрочного освобождения не будет из-за недавних новостей о якобы плохом состоянии здоровья актера.

Михаил Ефремов не выйдет по УДО в 2024 году. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил Telegram-канал «Mash».

По данным портала, условно-досрочного освобождения не будет из-за недавних новостей о якобы плохом состоянии здоровья актера. Отмечается, что результаты медпроверки показали хорошее самочувствие, отклонений от нормы нет.

Mash уточняет, что прошение на УДО не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители Ефремова заявили, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025-м.

Напомним, Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец.