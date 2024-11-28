В России предложили уведомлять водителя перед эвакуацией машины

Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил обязать правоохранителей звонить владельцу машины перед ее эвакуацией, если автомобиль не создает критической ситуации на дороге.

Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил обязать правоохранителей звонить владельцу машины перед ее эвакуацией, если автомобиль не создает критической ситуации на дороге. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило ТАСС.

Авторы инициативы предложили предупреждать водителя или владельца машины о предстоящей эвакуации не менее чем за 10 минут до этого. При этом правоохранители должны сделать до трех звонков по номеру телефона автомобилиста.

Уточняется, что установить владельца машины и узнать его номер смогут через государственный реестр. После нововведения, по данным агентства, часть водителей, которые нарушили правила ПДД, парковки и оставили машины в неположенном месте, сможет оперативно отогнать машины туда, где это предусмотрено правилами. Отмечается, что штрафы за нарушения оставят.

Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»