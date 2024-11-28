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В мэрии прокомментировали госпитализацию ученика из рязанской школы № 55
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 27 ноября. На перемене школьник после ссоры с одноклассником сильно расстроился и не мог успокоиться.

В мэрии прокомментировали госпитализацию ученика из рязанской школы № 55. Об этом сообщила пресс-служба администрации РЗН.Инфо.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 27 ноября.

На перемене школьник после ссоры с одноклассником сильно расстроился и не мог успокоиться.

Классный руководитель и медсестра совместно с матерью приняли решение вызвать скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Его оставили в больнице для наблюдения.

Наличие драк, поврежденных дверей, физического воздействия на ребенка со стороны учителя и медсестры не подтверждены.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации школьника.