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Россияне выберут новый дизайн купюры 1000 рублей
Выбрать изображение среди 25 вариантов можно на онлайн-голосовании, которое пройдет с 29 ноября по 12 декабря на сайте Центробанка.

Россияне выберут новый дизайн купюры 1000 рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Выбрать изображение среди 25 вариантов можно на онлайн-голосовании, которое пройдет с 29 ноября по 12 декабря на сайте Центробанка.

Обновленную банкноту представят во второй половине 2025 года. После этого ЦБ планирует взяться за редизайн купюры 500 рублей.