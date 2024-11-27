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В США начался процесс передачи власти Трампу
Байден и Трамп подписали меморандум, формализующий начало передачи власти.

В США начался процесс передачи власти Избранному президенту Дональду Трампу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на будущую главу аппарата Белого дома Сюзан Уайлс.

По ее словам, после завершения процесса отбора своего нового кабинета Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом Байдена.

«Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку, включая развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве, и завершить упорядоченную передачу власти», — сказала Уайлс.