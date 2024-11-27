В Рязани объявили лауреатов Премии в сфере креативных индустрий
В Рязани объявили лауреатов Премии в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий.
Калинник признан победителем в номинации «Гастрономический бренд». Главным событием региона стал фестиваль воздухоплавания «Небо России».
В других номинациях лучшими стали:
- Главный культурный бренд 2024 — Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
- Победитель Премии в номинации «Рязанский бренд» — АО «ГАММА»
- Фабрика «Кадомский вениз» и бренд «Венизное кружево» — победители в номинации «Традиции, создающие тренды»
- Лауреат Премии в сфере креативных индустрий в номинации «Рязанский бренд. Ремесленники» — семейная мастерская «Татеплота»
- Спецноминация «Гастрономический бренд. Открытие» — гастробар «Поэт»
- Победитель номинации «Культурное открытие» — театральное объединение «СовремДрама»
- Проект «Благоустройство центра города Касимова» и проект «Грибы с глазами» творческой скульптурной мастерской Горбуновых победили в номинации «Креативное архитектурное решение»
- Студия анимационного кино «Тема» — лауреат Премии в номинации «Создающие смыслы в графике»
- Бренд одежды для активного спорта ABRANTA победил в номинации «Блогинг. Лучший кейс в продвижении бренда»
- Лучший проект номинации «Модное наследие» — Всероссийский фестиваль лоскутной моды «ШИЛИ-БЫЛИ И НОСИЛИ»
- Цифровая экспозиция Музея истории молодежного движения «Прошлое. Настоящее. Будущее» получает приз Премии в номинации «Дружба с ИИ».
- Лучший цифровой проект Премии — Единая туристическая цифровая экосистема Рязанской области
Также были названы победители трех специальных номинаций:
- Лауреатом спецноминации «Социальнозначимый проект» стал Креативный детский кластер MINISTRIUM
- Еще одна спецноминация «Креативная экономика в действии». Победитель — The Moments
- Спецноминация «Народное признание» — проект «Лыбедский бульвар"от Zelеnka Studio