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В Рязани объявили лауреатов Премии в сфере креативных индустрий

В Рязани объявили лауреатов Премии в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий.

Калинник признан победителем в номинации «Гастрономический бренд». Главным событием региона стал фестиваль воздухоплавания «Небо России».

В других номинациях лучшими стали:

  • Главный культурный бренд 2024 — Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»
  • Победитель Премии в номинации «Рязанский бренд» — АО «ГАММА»
  • Фабрика «Кадомский вениз» и бренд «Венизное кружево» — победители в номинации «Традиции, создающие тренды»
  • Лауреат Премии в сфере креативных индустрий в номинации «Рязанский бренд. Ремесленники» — семейная мастерская «Татеплота»
  • Спецноминация «Гастрономический бренд. Открытие» — гастробар «Поэт»
  • Победитель номинации «Культурное открытие» — театральное объединение «СовремДрама»
  • Проект «Благоустройство центра города Касимова» и проект «Грибы с глазами» творческой скульптурной мастерской Горбуновых победили в номинации «Креативное архитектурное решение»
  • Студия анимационного кино «Тема» — лауреат Премии в номинации «Создающие смыслы в графике»
  • Бренд одежды для активного спорта ABRANTA победил в номинации «Блогинг. Лучший кейс в продвижении бренда»
  • Лучший проект номинации «Модное наследие» — Всероссийский фестиваль лоскутной моды «ШИЛИ-БЫЛИ И НОСИЛИ»
  • Цифровая экспозиция Музея истории молодежного движения «Прошлое. Настоящее. Будущее» получает приз Премии в номинации «Дружба с ИИ».
  • Лучший цифровой проект Премии — Единая туристическая цифровая экосистема Рязанской области

Также были названы победители трех специальных номинаций:

  • Лауреатом спецноминации «Социальнозначимый проект» стал Креативный детский кластер MINISTRIUM
  • Еще одна спецноминация «Креативная экономика в действии». Победитель — The Moments
  • Спецноминация «Народное признание» — проект «Лыбедский бульвар"от Zelеnka Studio