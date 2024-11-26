В США заявили, что передача ядерного оружия Киеву будет госизменой

Возможная передача ядерного оружия Украине со стороны президента США Джо Байдена может означать госизмену.

В США заявили, что передача ядерного оружия Киеву будет госизменой. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

По ее словам, возможная передача ядерного оружия Украине со стороны президента США Джо Байдена может означать госизмену.

Она допустила, что президент США хочет развязать ядерную войну, что может послужить поводом для приостановки передачи власти Дональду Трампу.