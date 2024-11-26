В США пообещали поддерживать Украину до конца президентства Байдена

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет до последнего дня поддерживать Украину.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет до последнего дня поддерживать Украину. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило РИА Новости.

Как сказал Блинкен, администрация Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения переговоров о мире «с позиции силы», если до них дойдет.

Он добавил, что Киев поддерживают более 50 стран, этот процесс будет продолжен.