В Рязанском Перинатальном центре прошла «одна из самых масштабных выписок»

В понедельник, 25 ноября, выписали 21 маму. В Перинатальном центре отметили, что это «одна из самых масштабных выписок за последнее время»

В Рязани прошла «одна из самых масштабных выписок за последнее время». Об этом сообщили в группе Перинатального центра во «ВКонтакте».

Как указано в посте, в понедельник, 25 ноября, выписали 21 маму.

«[Малышам] теперь предстоит познавать окружающий новый мир, а мамам быть надежными помощниками в этом», — написали в посте.