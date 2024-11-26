Россияне стали чаще отдыхать на Мальдивах

Ожидается, что только в этом году острова посетят 220 тысяч соотечественников.

Россияне стали чаще отдыхать на Мальдивах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Мале Алексея Идамкина.

Ожидается, что только в этом году острова посетят 220 тысяч соотечественников.

«Мальдивы ведут достаточно точные подсчеты, ежегодно и даже ежемесячно обновляя статистику по туристам. Россияне сейчас по количеству отдыхающих занимают второе место после граждан Китая. В год на эти острова прибывает порядка 210, а в нынешнем ожидается около 220 тысяч наших сограждан», — сказал Идамкин.

Он отметил, что динамика посещаемости восстановилась после пандемии в большей степени благодаря российским туристам.