ПСБ предложил рязанским предпринимателям бесплатно открыть счет для бизнеса

ПСБ в рязанской области запустил тариф «ПСБ Старт"*, в рамках которого предприниматели могут бесплатно открыть расчетный счет для ведения бизнеса, оформления кредитов, факторинга, эквайринговых операций
Кроме того, по условиям тарифа для индивидуальных предпринимателей предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка в течение полугода, а также повышенный до 10% кэшбек на топливо при оплате со счета.
Дополнительно всем владельцам бизнеса, которые обслуживаются в ПСБ, доступны лучшие цифровые ресурсы банка, которыми также можно пользоваться бесплатно. Например, интернет-банк ПСБ-Бизнес, который по итогам прошлого года признан лучшим для бизнеса**, или виртуальный бизнес-ассистент в социальной сети ВКонтакте — чат-бот Катюша. Это не имеющее аналогов на российском рынке решение на базе искусственного интеллекта и элементов машинного обучения. «Катюша» позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе Вконтакте, консультирует по условиям тарифов, кредитов и бизнес-карт
Открыть счет для бизнеса можно в офисе ПСБ, или оставить заявку на сайте банка и получить реквизиты в течение нескольких минут. В последнем случае договор банковского обслуживания можно подписать, заказав курьерскую доставку документов.
*Акция лояльности
**ПСБ стал лидером рейтинга Business Internet Banking Rank 2023 как лучший интернет-банк для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей без сотрудников.