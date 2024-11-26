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На Северной окружной в Рязани появятся пункты учета интенсивности движения
Работы выполнят до 17 декабря.

В Рязани появятся пункты автоматизированного учета интенсивности дорожного движения. Об этом сообщает сайт госзакупок.

Элементы интеллектуальной транспортной системы установят для поддержания технического состояния дорог и обеспечения безопасного движения транспорта. Оборудование ИТС направит полученные данные по каналам связи в дирекцию дорог Рязанской области. На проект выделили 7 126 760 рублей.

В рамках проекта восемь элементов интеллектуальной транспортной системы появятся на Северной окружной в районе Борковской развязки, на развязке Муромского шоссе, около школы № 76, ТЦ «Круиз», гипермаркета «Глобус». Оборудование ИТС включает в себя техническое средство мониторинга параметров дорожного движения, маршрутизатор и шкаф управления или электротехнический шкаф.

Работы выполнят до 17 декабря.