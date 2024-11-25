Умер советский актер Вадим Самойлов

Вадима Самойлова не стало 20 ноября. Он родился в 1944 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Играл в Московском театре комедии при «Росконцерте».

Умер советский актер Вадим Самойлов. Об этом сообщает «Кино-театр.ру».

Вадима Самойлова не стало 20 ноября. Он родился в 1944 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Играл в Московском театре комедии при «Росконцерте».

С 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, видеоигры. На радиостанции «Маяк» вел цикл авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь». Снялся в детективных лентах «Хищники» и «Заложники «Дьявола».

Награжден Золотой Пушкинской медалью в номинации «За просветительскую деятельность».