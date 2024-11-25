Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла офис для клиентов в Ермиши

В поселке Ермишь ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) открыло двери обновленного клиентского офиса, который теперь встречает посетителей современным дизайном, удобными зонами обслуживания и повышенной доступностью для людей с ограниченными возможностями.

Более пяти тысяч физических лиц и 150 юридических — клиенты Ермишинского участка Сасовского отделения ПАО «РЭСК» — теперь могут оценить обновленный офис. Ремонт затронул не только фасад здания, который получил стильную облицовку и подсветку, но и внутреннее пространство.

В офисе появились новые окна и двери, современная отделка, а также удобные зоны для частных и корпоративных клиентов. Особое внимание уделили комфорту маленьких посетителей: для них оборудован детский уголок.

Также стала доступна зона самообслуживания, где потребители могут без обращения к специалисту зарегистрироваться или авторизоваться в сервисе «Личный кабинет клиента», распечатать или отсканировать документы, подписаться на получение счетов-квитанций на электронную почту, посетить сайт компании и ознакомиться со справочной информацией.

«Обновление офиса — это еще один шаг на пути к улучшению качества обслуживания наших клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы посещение офиса было комфортным и удобным для каждого потребителя», — отметила Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.