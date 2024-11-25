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На улице Свободы в Рязани поймали 22-летнюю девушку с наркотиком
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

На улице Свободы в Рязани поймали 22-летнюю девушку с наркотиком. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УНК совместно с коллегами из ОМВД по Советскому району и Отдельного батальона ППСП на площади Свободы заметили рязанку, в отношении которой имелись сведения о ее причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.

Прохожую остановили и досмотрели. В результате у нее изъяли пакетик с производным N-метилэфедрона массой 1,28 г, а также две стеклянные трубки для употребления наркотиков.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).