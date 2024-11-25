Le Monde: ВСУ не смогут бить по территории РФ дальнобойными ракетами без «поддержки Запада»

Отмечается, что британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP «должны быть заранее запрограммированы» перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 ВВС Украины.

ВСУ не могут использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ без «поддержки Запада на земле». Об этом пишет газета Le Monde.

Отмечается, что британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP «должны быть заранее запрограммированы» перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 ВВС Украины.