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В США назвали регион России, который следующим может попасть под атаку ATACMS

Одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по территории России может стать Ростовская область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Одной из крупнейших концентраций, потенциально на которую может нацелиться (ракетами ATACMS — прим. ред.) Украина, является Ростовская область», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в российском регионе. Кроме того, в Вашингтоне уже составили карту с около 200 военными целями для Украины в России в зоне досягаемости ракет ATACMS.