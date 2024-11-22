The Times: Украина находится в самом слабом положении с начала конфликта

По информации издании, одобрение Лондоном ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России свидетельствует о попытке Запада остановить продвижение российских войск.

Россия добивается значительных успехов на Донбассе, в то время как Украина находится в наиболее слабом положении с начала конфликта. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на британскую газету The Times.

По информации издании, одобрение Лондоном ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России свидетельствует о попытке Запада остановить продвижение российских войск.

По их данным, ракеты не смогут изменить ход конфликта на Украине, так как у Киева небольшое количество ракет.