Сасовца осудили за повторное пьяное вождение
В отношении него возбудили уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью.
Сасовца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее мужчина получил административное наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, однако сел пьяным за руль еще раз.
В отношении него возбудили уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью. Ему назначили 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года, а также материальное взыскание в доход государства взамен подлежащего конфискации автомобиля.