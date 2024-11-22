Сасовца осудили за повторное пьяное вождение

В отношении него возбудили уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью.

Сасовца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее мужчина получил административное наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, однако сел пьяным за руль еще раз.

В отношении него возбудили уголовное дело по 1 ст. 264.1 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью. Ему назначили 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года, а также материальное взыскание в доход государства взамен подлежащего конфискации автомобиля.