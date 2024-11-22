Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу сигарет без маркировки

На предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил штраф.

Рязанского индивидуального предпринимателя оштрафовали за продажу сигарет без маркировки. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, после проверки управления на предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что 380 пачек без маркировки сигарет конфисковали.