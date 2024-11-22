Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене центра народного творчества выступит фолк-группа «Отава Ё». Музыканты сыграют сразу два концерта — дневной «детский» и вечерний «взрослый».
В арт-клубе «Площадка» пройдет юбилейный концерт рязанской группы EXTASY — коллективу исполняется 20 лет.
Нейромонах Феофан отмечает 15-летие проекта туром по стране. Музыкант выступит на сцене клуба Deep.
В клубе Deep состоится вечеринка знакомств «Есть контакт». Гостям танцпола предлагают надеть зеленый браслет, если они готовы к новым знакомствам, и красный, если не готовы.
В ТРЦ «Марко Молл» пройдет молодежный «Танцевальный джем», а в Лесопарке пройдет Турнир по городошному спорту.
День матери отметят в ДК «Приокский» праздничным концертом, а в ТРЦ «Марко Молл» для рязанок устроят праздник со «станциями красоты», подарками и живой музыкой.
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