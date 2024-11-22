Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 ноября

День матери, турнир по городошному спорту, концерты EXTASY и Нейромонаха Феофана. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене центра народного творчества выступит фолк-группа «Отава Ё». Музыканты сыграют сразу два концерта — дневной «детский» и вечерний «взрослый».

В арт-клубе «Площадка» пройдет юбилейный концерт рязанской группы EXTASY — коллективу исполняется 20 лет.

Нейромонах Феофан отмечает 15-летие проекта туром по стране. Музыкант выступит на сцене клуба Deep.

В клубе Deep состоится вечеринка знакомств «Есть контакт». Гостям танцпола предлагают надеть зеленый браслет, если они готовы к новым знакомствам, и красный, если не готовы.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет молодежный «Танцевальный джем», а в Лесопарке пройдет Турнир по городошному спорту.

День матери отметят в ДК «Приокский» праздничным концертом, а в ТРЦ «Марко Молл» для рязанок устроят праздник со «станциями красоты», подарками и живой музыкой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».