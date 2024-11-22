Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 102.58 1.9 23/11
ЦБ EUR 107.43 1.35 23/11
Нал. USD 101.50 / 102.00 22/11 18:20
Нал. EUR 105.87 / 107.00 22/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
Вчера 11:55
1 353
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
5 865
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
6 336
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
23 065
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 ноября
День матери, турнир по городошному спорту, концерты EXTASY и Нейромонаха Феофана. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене центра народного творчества выступит фолк-группа «Отава Ё». Музыканты сыграют сразу два концерта — дневной «детский» и вечерний «взрослый».

В арт-клубе «Площадка» пройдет юбилейный концерт рязанской группы EXTASY — коллективу исполняется 20 лет.

Нейромонах Феофан отмечает 15-летие проекта туром по стране. Музыкант выступит на сцене клуба Deep.

В клубе Deep состоится вечеринка знакомств «Есть контакт». Гостям танцпола предлагают надеть зеленый браслет, если они готовы к новым знакомствам, и красный, если не готовы.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет молодежный «Танцевальный джем», а в Лесопарке пройдет Турнир по городошному спорту.

День матери отметят в ДК «Приокский» праздничным концертом, а в ТРЦ «Марко Молл» для рязанок устроят праздник со «станциями красоты», подарками и живой музыкой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».