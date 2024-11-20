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В Рязани предприниматель обманул двух участников СВО
Рязанец обратился к главе СК Александру Бастрыкину.

В Рязани предприниматель обманул двух участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Рязанец обратился к главе СК Александру Бастрыкину. Он рассказал, что в августе текущего года обратился в фирму индивидуального предпринимателя, чтобы получить юридические услуги. После трех месяцев после заключения договора и передачи денег сотрудники компании своих обязательств не исполнили.

Отмечается, что ранее от аналогичных действий этой организации пострадал другой участник СВО. При этом предпринимателя к уголовной ответственности так и не привлекли.

В региональном следкоме проводилась процессуальная проверка, материалы которой передали по подследственности в орган внутренних дел.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого по ее итогам решения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.