Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Как отметил Песков, Путин «постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание RT.

Как отметил Песков, Путин «постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам».

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что российский лидер не рассматривает вариант заморозки конфликта на Украине.