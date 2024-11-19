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В VK Видео появился новый раздел
Там представлены личные блоги и ролики от телевизионных каналов, среди которых РБК, Первый, Россия 1, RT, НТВ и другие. Помимо этого, в разделе можно увидеть короткие сводки, а также разборы последних событий от ведущих экспертов.

В VK Видео появился новый раздел «Политика». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новый раздел доступен на всех платформах.

Там представлены личные блоги и ролики от телевизионных каналов, среди которых РБК, Первый, Россия 1, RT, НТВ и другие.

Помимо этого, в разделе можно увидеть короткие сводки, а также разборы последних событий от ведущих экспертов.