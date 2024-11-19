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В Рязанском районе появится поселок «Новая Солотча»

Компания «Зеленый сад» в ближайшее время начнет продажу квартир и индивидуальных коттеджей в селе Варские Рязанского района.

«Новая Солотча» расположится в живописном экологически чистом районе и будет граничить с лесом.

Поселок будет построен с применением инновационных технологий, которые «Зеленый сад» использует в своих ЖК.

Кроме того, в «Новой Солотче» появится необходимая инфраструктура: детский сад, школа, магазины, аптеки, салоны красоты.

Реки Ока, Солотча и Старица — в десятиминутной доступности, в пятнадцати минутах озера Ласковское, Сегденское, Уржинское, Черненькое. Рядом биатлонный комплекс «Алмаз» и развлекательный — «В некотором царстве», несколько кафе, термы, музей-усадьба И. П. Пожалостина.

«Новая Солотча» находится всего в 15 км от Рязани. Застройщик уже согласовал мастер-план и общую концепцию застройки поселка с АО «Дом.РФ».