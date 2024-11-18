В Псковской области пропавшего 17-летнего подростка нашли мертвым

В Псковской области пропавшего 17-летнего подростка нашли мертвым. Об этом в понедельник, 18 ноября сообщило издание «Псковское агентство информации».

Максим Новинский 3 ноября отправился с друзьями на дачу в деревню Немково Великолукского района. Оттуда он ушел в три часа ночи. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

7 ноября местный следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего. В местности, где, предположительно, пропал юноша, вели поиски, опрашивали возможных свидетелей.

11 ноября ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, он затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Почти две недели поисковые отряды «След», «ЛизаАлерт» и «Сова» осматривали дачные дома, обочины дорог, завалы веток, колодцы и люки.

Работники региональной аварийно-спасательной службы обследовали близлежащие водомы. Также в поисках принимали участие личный состав УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону и добровольцы.

17 ноября в одном из озер Великолукского района водолазная служба обнаружила тело подростка. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.