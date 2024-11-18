Shot: соседи скопинского маньяка бросили свои дома и уехали

По данным канала, 74-летний Виктор Мохов, который почти четыре года держал в плену и насиловал двух девушек, стал получать угрозы после возвращения из колонии, в которой провел 17 лет. Местные жители запретили ему приближаться к чьим-либо домам.

Соседи скопинского маньяка бросили свои дома и уехали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 74-летний Виктор Мохов, который почти четыре года держал в плену и насиловал двух девушек, стал получать угрозы после возвращения из колонии, в которой провел 17 лет. Местные жители запретили ему приближаться к чьим-либо домам.

Однако позже его ближайшие соседи начали переезжать. А сам Мохов, испугавшись возможной расправы повесил у себя рядом с домом муляж камеры.

Тажке Shot сообщает, что в одной из опустевших построек поселилась новая возлюбленная Мохова.