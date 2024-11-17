В Астрахани задержан серийный убийца

Серийный убийца задержан в Астрахани. Об этом сообщил 17 ноября SHOT.

По данным канала, 63-летнего мужчину в первый раз задержали в 2004 году. Тогда он убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Мужчина долго добавился, чтобы ему смягчили наказание.

«Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил восемь поощрений за хорошее поведение», — говорится в сообщении.

Мужчину выпустили чуть раньше окончания срока — в 2023 году, отправили на принудительные работы. Отмечается, что он пытался построить личную жизнь, однако не успел — снова задержали. Выяснилось, что на счету мужчины больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности.

Как указано в посте, в 1998 году в Астрахани злоумышленник проник в квартиру семьи и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл 45 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчину поместили под арест. Ему вменяют статью «Убийство двух и более лиц».