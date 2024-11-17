Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 100 0.98 16/11
ЦБ EUR 105.71 1.21 16/11
Нал. USD 96.41 / 100.00 16/11 16:30
Нал. EUR 103.00 / 107.10 16/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
1 796
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
2 092
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
19 068
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
33 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Астрахани задержан серийный убийца

Серийный убийца задержан в Астрахани. Об этом сообщил 17 ноября SHOT.

По данным канала, 63-летнего мужчину в первый раз задержали в 2004 году. Тогда он убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Мужчина долго добавился, чтобы ему смягчили наказание.

«Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил восемь поощрений за хорошее поведение», — говорится в сообщении.

Мужчину выпустили чуть раньше окончания срока — в 2023 году, отправили на принудительные работы. Отмечается, что он пытался построить личную жизнь, однако не успел — снова задержали. Выяснилось, что на счету мужчины больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности.

Как указано в посте, в 1998 году в Астрахани злоумышленник проник в квартиру семьи и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл 45 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчину поместили под арест. Ему вменяют статью «Убийство двух и более лиц».